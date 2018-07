Beitenæringa tror ikke ulvesommeren er over

Mellom 250 og 300 sauer er hittil dokumentert skadd og drept av ulv i Nord-Østerdalen i sommer. Mandag morgen, rundt klokka 07, ble en ulvetispe felt av et jaktlag.

Fellingen skjedde i et beiteområde i Sølendalen. Trolig opererte denne ulven sammen med den hannulven som ble skutt i Rendalen i slutten av juni.

– Minst én ulv til

Til tross for at enda en ulv nå er tatt av dage, er jakta ikke over. Statens Naturoppsyn konstaterer nemlig at det er enda en ulv i området. Beitenæringa frykter dermed ytterligere tap i tida framover.

– Det er minst én ulv til i området, og mye jerv, så vi er redd for at dette ikke er over ennå, sier beiteleder Finn Mortensen i Sølendalen hamnelag til NRK Hedmark og Oppland.

Å hente sauene hjem fra beite er heller ikke noe alternativ, mener han. Årsaken er fôrmangelen grunnet sommerens ekstremtørke. Nå gjelder det bare å komme seg gjennom denne beitesesongen, påpeker han overfor NRK.

Har brukt over 5 000 timer

Ledereren av det interkommunale fellingslaget, Jo Esten Trøan, forteller om et evig "kjør" helt siden de første skadene ble oppdaget 9. juni. Han beskriver situasjonen som krevende for alle parter. Enorme lokale ressurser er blitt satt inn i jakta.

– Hittil er det brukt 5 400 timer, samt mange kjøretøy på å finne ulvene. Ekstraordinært tilsyn har alene utgjort 1 000 timer. Statens Naturoppsyn har vært med siden 19. juni. Syv kommuner og 100 mannskaper på en skadefellingsliste kan kalles ut. Vi bruker de ressursene vi kan, forteller Trøan til Bondebladet.

Hva virkemiddelbruk angår, mener han blant annet det må satses mer på bruk av FindMy-teknologi som en del av skadefellingsarbeidet. FindMy handler, enkelt sagt, om sporing av dyr på utmarksbeite.

– Hovedpoenget her, er å kombinere den kunnskapen vi sitter med lokalt, bruke den teknologien vi kan bruke for å formidle signalene, og bruke det vi vet kan brukes i skadefellingen. Slik kan vi bruke ressursene bedre til enhver tid. Dette må være et kjempepoeng for alle, sier Trøan.