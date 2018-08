Inviterer Solberg til krisebefaring

Ekstremtørken med tilhørende fôrkrise fortsetter. Nå vil Bondelaget og Småbrukarlaget diskutere tørkekrisen med statsministeren. En formell invitasjon ble sendt onsdag denne uka. I brevet ber faglagene SOlberg møte næringa så fort som mulig,

– Mange av våre medlemmer står nå i en fortvilt situasjon. Husdyrbønder står i fare for å måtte nødslakte fordi de ikke har nok fôr til dyra. Produsenter av korn, bær, frukt og grønnsaker opplever store avlingstap. En av landets største næringer er i dyp krise – vi inviterer landets øverste leder til å se det med egne øyne, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes i en pressemelding.

Faglagene vil ha med Solberg på besøk til en av gårdene som er ramma, for der å diskutere situasjonen med næringa.

Denne våren og sommeren har vært preget av tørke og varme i store deler av Nord-Europa. Det er fortsatt for tidlig å fastslå nøyaktig hvor store tap dette har påført landbruksnæringa i Norge, men tapene er store og de øker for hver dag regnet uteblir.

– Vi bønder forsøker så godt vi kan å hjelpe hverandre, og dugnadsånden er imponerende. Blant annet flyttes det fòr fra nord til sør, og vi opplever også at samfunnet rundt oss, som banker og tjenesteleverandører, ønsker å hjelpe. Skal vi unngå at krisen gir langvarige konsekvenser for norsk matproduksjon, trengs en ekstraordinær økonomisk innsats fra regjeringen, sier småbrukarlagsleder Merete Furuberg.