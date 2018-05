Det koster å produsere mat

Landbrukets krav i årets jordbruksforhandlinger er det høyeste siden de blåblå inntok regjeringskvartalene i 2013. Årsaken bør være åpenbar for motparten: Etter flere år med lav kostnadsvekst har det nå blitt dyrere for bonden å produsere varene sine. Av kravets totale ramme på 1,83 milliarder, utgjør kostnadsveksten hele 1,41 milliarder. Det er penger bøndene må betale ekstra for strøm, diesel, innleid arbeidskraft osv. At det også er utsikter til rente­hevinger betyr at det blir dyrere å betale ned – eller investere i – driftsapparatet bonden trenger for å holde produksjonen i gang.

Nettopp kostnadsveksten er kanskje den største uenigheten: At landbruket må hente inn kostnadsvekst gjennom økte overføringer over statsbudsjettet er neppe en farbar vei i lengden. At vi i dag er i en situasjon der det er negativ balanse på både melk, kylling, gris og egg gjør det svært vanskelig å hente ut noe særlig av kostnadsveksten i markedet.

Derfor har Bondelaget og Småbrukarlaget bedt om bedre mulighet til å regulere markedet på sau/lam og svin. De krever mulighet å begrense produksjonen når det er nødvendig, og at det innføres nye målepunkt for svin. Forventning er at noe bedre salg av her vil kunne gi 100 millioner i økte inntekts­muligheter.

Skal landbruket over tid stå sterkt, må markeds­regulatorene, særlig Nortura, få flere verktøy i kassa. Sammen med et sterkt tollvern, står landbruket da mye sterkere. Vi vet godt at liberalist og landbruksminister Jon Georg Dale helst vil ha færrest mulig reguleringer, men regjeringens frislipp og volumfokuserte politikk har bidratt til ubalansen i markedet.

Historien har vist at bøndene sitter med dårligere kort i jordbruksforhandlingene når det er overproduksjon. Samtidig har landbruket solide argumenter for sitt krav. Om Dale nå kan bidra til å bedre inntektsmulighetene ved å gi landbruket bedre verktøy for å balansere markedet, har han fint lite å tape ­annet enn ansikt