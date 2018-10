Utslippene må ned med 45 prosent innen 2030

Da verdens ledere underskrev Paris-avtalen i 2015 bestemte de at «global oppvarming skal begrenses til godt under 2 grader, men helst til 1,5 grader, sammenlignet med førindustriell tid».

For å oppnå dette, må det i tillegg til enorme utslippskutt gjennomføres en svært rask utbygging av kjernekraft og fornybar energi. Kullbruken må ned med nesten 80 prosent. Olje må kuttes med mellom 40 og 80 prosent, skriver Aftenposten.

– Historisk omstilling

Gass kan øke en stund, men må også kuttes kraftig. Og det blir vrient å klare målet uten omfattende fangst og lagring av CO₂.

– For å klare å stoppe på 1,5 grader, må vi gjennom en omstilling som ikke har skjedd tidligere i verdenshistorien, sier forskningsleder Bjørn Hallvard Samset ved Cicero til Aftenposten.

Selv om verden skulle klare få slutt på alle utslippene fra transport, energi og industri, er det ikke nok.

– Vi må bli karbonnegative, det vil si at vi må ta klimagasser ut av atmosfæren og putte dem tilbake i jorda. I dag er denne teknologien (karbonfangst, red.anm.) ikke i nærheten av en skala som er stor nok til at det monner, sier forskningsdirektør i Cicero, Glen Peters, til NRK.

Klimaforsker Bjørn Hallvard Samset mener det kan være mulig å nå Parisavtalens klimamål.

– Ja, det er fysisk mulig. Det er ingen naturlov som hindrer oss. Problemet er økonomisk, politisk og teknologisk treghet. Rapporten forteller oss i klartekst hva som skal til for å holde oss under 1,5 og 2 grader. Det holder hverken med energisparing eller elbiler. Hele verdens energiproduksjon og forsyning må legges om de to kommende tiårene, sier Samset til Aftenposten.

Hva naturen kan tåle

Forskere mener at to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. På dette punktet vil negative konsekvenser være langt flere enn positive.

En oppvarming på to grader tar utgangspunkt i temperaturen på kloden før den industrielle revolusjon.

Frem til nå har temperaturen økt med rundt 1 grad. Dermed er verden nesten halvvegs til oppvarming på to grader.