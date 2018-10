Strør med flis og fôrer med halm

Selv med vanning ble grasavlinga på vel 50 prosent av et normalår fordi varmen hemmet planteveksten. Med halm fra kornbønder rundt på Toten og ekstra kraftfôr skal Rognerud komme gjennom vinteren, men han var avhengig av å få inn flis som alternativt strø.

Det første lasset kom i slutten av juli og ble brukt på oksene, og totalt har han fått 500 kubikkmeter flis.

240 dyr i nytt fjøs

Olav Rognerud tok i bruk nytt fjøs for ku og kalv på 1400 m² i november 2017. Han har 80 mordyr av Charolais og påsett. Totalt må han skaffe fôr og strø til 240 dyr på Lunna gård på Lena på Toten.

Oksene har fri tilgang på maxammonkorn for å spare på grovfôret. Det er for tidlig å dokumentere hvordan dette vil slå ut praktisk og økonomisk, men det ser bra ut.

Han dyrker 320 dekar gras, og kjøper i tillegg gras av en nabo. Kornarealet er på 330 dekar, og i år ble omtrent halvparten slått til grøntfôr.

Et år for læring

– Dette er et år for læring. Jeg har kjørt inn flis i oksefjøset, og kjørt tre ganger for å rote det opp. Hittil har det fungert fint. Når talla begynner å bli rå, roter jeg opp og fyller etter med flis så det ikke skal bli møkkete. Kuene har gått på flis en måneds tid, og det eneste problemet jeg har hatt skyldtes lekkasje fra drikkekar. Da ble flisa fort klinete, så det er viktig å holde underlaget tørt og skrape ofte. Det har ikke vært noe problemer med klauvene på dyra, sier Olav.

Han kjørte inn et lag på 40 cm flis til å begynne med, og regner med å kjøre på et nytt lag over jul. Forbruket er beregnet til 8 kbm flis per ku, og da vil han ha behov for 500 kbm til i løpet av vinteren.

Med forskjellige flistyper er han spent på den videre behandlingen av talla. Det er om å gjøre å finne den rette blandinga av flis og finstoff.

Forbrenning

– Det ryker litt av talla. De som har erfaring sier at flis av løvtre fungerer bedre enn flis av gran fordi det får i gang forbrenningsprosessen fortere. Til våren regner jeg med å kjøre talla i en haug og la den ligge til forbrenning. Trolig er det en fordel å omdanne flisa til aske før den spres med gjødsla på jordet.

– Talle med halm er fin å spre for jordforbedring, men jeg er usikker på flisa. Det beste er å spre direkte, men forbrenning er neppe til å unngå. Med direkte spredning må jeg kalke for å unngå forsuring, og det blir en ekstra kostnad. Kompostering kunne vært et alternativ, men det er dyrt og arbeidskrevende og ville krevd plass og maskineri. Men kompostering kan være en god løsning, hvis man har annet materiale å blande inn.

– Flis er ikke problematisk med tanke på maskinbruk på jordet. Forsuring er problemet, og her må vi gjøre erfaringer. Spørsmålet er hvordan det vil påvirke planteveksten, sier Olav.

Ikke dyrere enn halm

– Hva med økonomien i flis i forhold halm?

– Flis blir ikke dyrere enn halm hvis det holder med 8 kbm per ku. Flisa utgjør en ekstra kostnad, men man sparer berging, pakking og transport av halm. Fordelen med halm er at det blir lysere og triveligere, spesielt i kalvinga, men jeg får kjøre på mer flis for å holde underlaget tørt. Da har dyra det fint, sier han, og legger til at flis helt sikkert er billigere enn halm i områder hvor de ikke har halm lokalt.

Vurderer flis videre

Gådsskogen er på 240 dekar. 60 dekar er hogd og gjerdet inn, og ytterligere 100 dekar skal gjerdes inn til beite. Olav har ryddet veier og gjerdegater, og skal flise virket på senhøsten, sammen med noe råstoff han har fått fra en nabo.

– Vil du fortsette med flis?

– Jeg vil vurdere det for deler av besetningen, spesielt oksene, hvis det fungerer. Flis krever lite arbeid i begynnelsen, men vi må kjøre på mer etter hvert. Jeg vil også se om dyra holder seg reine. Og økonomien kan som sagt være god hvis man sparer halmsanking. Det er også bra å utnytte halmen til kufôr i perioden med vedlikeholdsfôring mellom kalvingene. Dyra har behov for drøv, men kan klare seg på halm i kombinasjon med kraftfôr og tilskudd av vitaminer og mineraler i sinperioden. I år blir det mer sjonglering for at fôret skal strekke til, avslutter Olav Rognerud.

