Små rester av plantevernmiddel i matvarer

Det viser en fersk rapport fra Mattilsynet. Rapporten er basert på Mattilsynet og NIBIOs analyse i 2017 av i alt 1 283 matvareprøver. Disse inkluderte både ferske, fryste og bearbeidede matvarer.

Lå ikke over grenseverdiene

Konklusjonen er at det kun ble konstatert små rester av plantevernmiddel i matvarene. Ingen av de norske produktene hadde rester over grenseverdiene.

Ser man på matvarer tatt inn fra andre land, er bildet noe annerledes. Mattilsynet fant plantevernmidler over grenseverdier i 17 prøver (1,3 prosent), hvorav 13 var fra land utenfor EU.

Det høyeste antall plantevernmiddelrester ble påvist i rosiner fra Tyrkia.

Her ble det påvist 16 ulike plantevernmidler. Imidlertid lå ingen av disse funnene over grenseverdi, viser rapporten.

– Ingen kronisk helsefare

Mange vil spørre seg hvorvidt det er en helsefare ved å ha i seg matvarer hvor det er konstatert en viss mengde av plantevernmiddelrester. Dette er vurdert av Mattilsynet, etter at det i fjor ble konstatert at to norske jordbærprøver hver hadde ni rester av plantevernmidler.

– Vi har vurdert om det kan være kronisk helsefare ved inntak av slike bær. Vurderingene viser ingen slik helsefare, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet i en pressemelding.

Imidlertid er det fortsatt uavklarte forhold om hvordan man skal risikovurdere og håndtere såkalte kombinasjonseffekter på best mulig måte. Dette arbeides det med internasjonalt.

Rapporten viser ellers at det ble konstatert funn av glyfosat i åtte byggprøver, alle fra Norge. I alt ble det tatt ut 13 prøver av bygg for analyse av glyfosat.

I økologiske matvarer ble det funnet små mengder av plantevernmiddelrester. Av 95 prøver av økologiske produkter, var det kun to tilfeller som måtte følges opp av Mattilsynet.