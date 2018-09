Semifinalistene til Årets unge bonde klare

Til og med 14. oktober kan du stemme fram den du mener fortjener å bli Årets unge bonde 2018.

De fem kandidatene med flest stemmer kommer videre til en superfinalen på Ung Bondesamlingen lørdag 10. november.

Les mer om kandidatene og stem fram din favoritt til Årets unge bonde her: http://j.mp/2NE7kmQ

Hoksrud leder juryen

Juryen som skal kåre vinneren ledes av Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Norge trenger en ny generasjon bønder som tenker nytt, og som tør satse på et framtidsretta landbruk, sier Hoksrud.

– Et bærekraftig landbruk innebærer at bøndene må drive gården på en effektiv og økonomisk lønnsom måte, samtidig som man må ivareta naturgrunnlaget på gården, legger han til.

Annonse

I tillegg til Hoksrud består juryen av bondelagsleder Lars Petter Bartnes, Anne Kjersti Bakken, seniorforsker i Nibio, fjorårets vinner Cecilie Nilsen, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Hilde Øverby, leder for kvalitet og bærekraft i McDonald's Norge og Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag.

Bærekraftig landbruk

For å kunne vinne må bonden være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

I år er det ekstra fokus på unge bønder som produserer på en bærekraftig måte, skriver juryen.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat.

Vinneren av Årets unge bonde kåres 10. november under «Ung bonde-samlingen» på Agroteknikkmessen i Lillestrøm.

Premien er et reisestipend på 20 000 kroner og et gavekort på 10 000 kroner fra Felleskjøpet Agri. I tillegg sponser Norske Landbrukstjenester avløser på gården inntil en uke.