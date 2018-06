Refsholt går av som konsernsjef i Tine

– Jeg vil takke Hanne Refsholt for utvikling av Tine og solide resultater i perioden. Vi er også svært tilfreds med å få Gunnar Hovlands kompetanse og kommersielle erfaring for å styrke arbeidet med å gjøre Tine til forbrukernes og kundens førstevalg, sier styreleder Trond Reierstad.

Refsholt legger bak seg 14 år som konsernsjef og totalt 28 år i Tine når hun går av til nyttår, skriver Tine på sine nettsider.

– Refsholt ba styret finne sin etterfølger i fjor, noe som kom overraskende på styret. Hun har utviklet konsernet gjennom innovasjon, forretningsutvikling og betydelig effektivisering. Hanne Refsholt har maktet å kombinere godt samfunnsansvar med lønnsom drift, sier Reierstad.

Nye arenaer

– Å lede Tine har vært et stort privilegium. Det er samspill med kunder, eiere, medarbeidere og samfunn. Samvirkets vilje til utvikling har imponert meg og jeg vil takke alle medarbeidere og eiere for at selskapet står godt rustet i dag. Jeg vil fortsatt være tilgjengelig for Tine og bruke min kompetanse og erfaring på andre arenaer, sier Hanne Refsholt.

Refsholt har flere eksterne styreverv utenfor Tine allerede.

Har arbeidet i Tine

Gunnar Hovland har tidligere jobbet 12 år i Tine, blant annet som salgsdirektør.

– Gunnar Hovland vil bringe inn betydelig kommersiell erfaring fra ulike bransjer som vil løfte Tine. Hans store gjennomføringskraft, kundeorientering og kompetanse på endring vil forsterke Tine. Tine har mange muligheter og med Hovland ved roret ser jeg svært optimistisk på fremtiden, sier Reierstad.

Styret deltok aktivt i utformingen av kravspesifikasjon for ny konsernsjef, skriver Tine.

Et ansettelsesutvalg bestående av Trond Reierstad, Marit Haugen, Nils Asle Dolmseth og Tor Arne Johansen har møtt flere kandidater.

Solid kommersiell erfaring, resultater, høy gjennomføringskraft og erfaring fra endringsprosesser var utslagsgivende for at styret valgte Hovland.