Provosert av fôrselgere som utnytter tørkesommeren

Karl Erik Berge intervjuer melkebonde Leander Lysklett i Klæbu.

Leander Lysklett fikk forespørsel om ekstra fôr fra kollegaer i Vågå og Gausdal tidlig i august. Da hadde mye av avlingene svidd bort der.

– Noen var i store problemer og hadde bare fôr ca. to måneder fram i tid. De spurte om vi kunne hjelpe dem med grovfôr, gras eller halm fra Trøndelag, sier Lysklett.

Har pressa 1000 rundballer

Halm var det sikreste, fordi det var veldig rift om grasballene.

– Jeg sa vi skulle prøve og hjelpe, og snakka med naboer og andre som er kornbønder. De sa ja til dette, og sammen med en entreprenør fikk vi en avtale om halm fra vel 2500 dekar i Klæbu og tilhørende nabokommuner. Vi har nå fått høsta ca. 2000 dekar og pressa rundt 1000 halmballer. Disse skal fraktes til Vågå og andre steder.

Melkebonden har liten sans for dem som nå presser prisene på grunn av tørke og fôrmangel.

– Vi har hørt om ulike priser, faktisk helt opp i 400 kroner per balle, for ubehandla halm. Det synes jeg er dårlig gjort. Det minner om utnytting. Halmen må jo behandles, og det er sluttprisen som teller. Da blir det en helt annen pris per halmballe, sier Lyslett.

– Nå er det snakk om å hjelpe yrkesbrør etter den vanskelige tørkesommeren.

Følger prisanbefalingene

Halmen inneholder plantenæringsstoff som må erstattes dersom den fjernes. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) anbefaler produsenter en halmpris på rundt 20 øre per kilo.

For halmkjøperen vil det påløpe kostnader med pressing, pakking, gassing og frakt i tillegg.

Ut til kunde forventer NLR at halmen i år kan ligge 10 til 20 øre pr. kilo over nivået fra i fjor. Det vil være mer arbeid å berge halmen mange steder, fordi det må kjøres flere meter pr. kilo på grunn av lave avlinger.

– Vi har holdt oss til prisanbefalingen fra NLR, med vekt på 250 kilo blir det 50 kroner per balle. I tillegg kommer 200 kroner til pressing og pakking, 120 kroner til ammoniakkgassing og 5 kroner i risikotillegg per balle. Til sammen blir det 375 kroner per halmballe levert her i Klæbu. Det har vi sagt til kundene våre, og det vil vi selvsagt holde, sier Klæbubonden.

Det har blitt en bra tredjeslått for en del bønder, men del er likevel mange som må kjøper store mengder med grovfôr.

– Vi er solidariske og har stått på for å bidra til å løse den kritiske situasjonen for mange bønder. Jeg tror kundene er fornøyde med den prisen vi har oppgitt, men det provoserer meg at noen selgere skal presse prisene, sier Leander Lysklett. •