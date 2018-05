Ny dansk landbruksminister tenker grønt

– Du kommer nok til å se at den nye ministeren setter miljøet først, og så matvarer. Jeg vil sikre at Danmark fortsatt er et grønt land – at Danmark fortsatt ligger i toppen på vårt matvarenivå, sier Jakob Ellemann-Jensen, Danmarks nye miiljø- og fødevareminister, til Landbrugsavisen.

Stillingen hans tilsvarer Norges klima- og miljøvernminister og landbruks- og matminister i én felles stilling. Men prioriteringen av de to hovedfeltene er klar for Ellemann-Jensen:

– Nå overtar jeg posten her i ministeriet for miljø og fødevarer – i den rekkefølgen. Jeg antar at det er derfor man har skrevet det slik på brevpapiret, sier statsråden.

Ifølge Landbrugsavisen, har Ellemann-Jensen tidligere uttalt at nettopp Miljø- og Fødevareministeriet er det eneste departementet han "ikke turde takke ja til".

– Det turde jeg ikke gi meg i kast med, fordi det er for teknisk, sier Jakob Ellemann-Jensen.

Han er imidlertid ikke redd for å, fra første stund, kaste seg inn i den rovdyrdebatten som nå herjer i Danmark. Den ferske statsråden finner det "helt fryktelig" at en hunnulv i seinere tid er skutt ved selvtegt i Vestjylland. Ellemann-Jensen vil ikke droppe fredning av ulv.

– Men man skal kanskje vise litt større forståelse og imøtekommenhet overfor de mennesker som er redd for ulver. Det er mulig at frykten er irrasjonell, men vi skal ta folks frykt alvorlig, sier han til Landbrugsavisen.