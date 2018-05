Nå skal det grilles landet rundt

Sauebøndene vil da servere grillet lam ved 118 butikker over hele landet.

Det er Norsk Sau og Geit (NSG) og Nortura som står bak initiativet. Og de kan allerede melde om fantastisk oppslutning fra NSGs lokallag.

– Sauebønder over hele landet dropper denne ene dagen alt som har med lamming, beiteslipp og slått å gjøre – for å demonstrere for norske forbrukere hvor fantastisk norsk lammekjøtt er på grillen. Håpet er at dette skal bidra til at lammekjøtt i større grad blir et helårsprodukt, sier NSGs Ole G. Hertzenberg.

Han kan ikke kan få fullrost samarbeidet med Nortura.

– Dette prosjektet hadde vært helt umulig å gjennomføre uten samarbeidet med Norturas salgskonsulenter og sjefskoordinator Torstein Dahl. De gjør en fantastisk innsats, sier han.

Organisasjonene gjennomførte samme opplegg i fjor, og det ble en suksess. Men satsingen er enda større i år. Mens det i fjor ble grillet ved 42 butikker, er årets grillaksjon utvidet til 118 butikker.

Kjøttbedriftene sørger både for at grillagene har nok å grille utenfor butikkene, og at det er rikelig med grillvarer å få kjøpt inne i butikkene. Norsk Sau og Geit stiller med caps og infobrosjyre om småfeholdets betydning for kulturlandskapspleie.