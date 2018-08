Mann tiltalt for ulvedrap i Danmark

Mannen (66) er blitt tiltalt for ulvedrapet nær Ulfborg på Jylland den 16. april. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemelding, ifølge Ekstra-Bladet.

Strafferammen er opp til to års fengsel, i tillegg til at en kan miste jaktretten.

– Det er første gang siden starten av 1800-tallet at vi har kjennskap til at en ulv har blitt skutt i Danmark, og at den danske domstolen skal behandle en sak om nedskyting av ulv, sier Ulrik Panduro, spesialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra-Bladet.

– Hovedsaken er at det er snakk om nedskyting av et dyr som er totalfredet i det meste av Europa. Vi mener det er snakk om en bevist overtredelse av fredningsbestemmelsen, og det gjør at anklagemyndighetene nedlegger påstand om fengselsstraff, sier Panduro videre.

Ulvedrapet fikk stor oppmerksomhet i april, og hele drapet ble også filmet.

Drapet fikk også folketingskandidat Steffen Troldtoft til å trekke seg fra politikk, fordi det viste seg at den tiltalte mannen er i nær familie med Troldtoft. Troldtoft var også i nærheten av åstedet når ulven ble skutt, skriver avisa.