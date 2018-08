Langhusbedrift får 16 millioner fra EU til ugrasrobot

EU vil investere 16 millioner kroner i Adigo for å kommersialisere ugrasroboten Asterix. Det skal gi bøndene lavere kostnader ved sprøyting og forbrukerne mer miljøvennlige og næringsrike grønnsaker, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Roboten ser og kjenner igjen ugraset, og sprøyter bare på det – ikke på nytteplanta eller bakken.

Adigo har utviklet Asterix med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning, Skattefunn fra Forskningsrådet og Grofondet.

Avgjørende med rådgiving

– Rådgivningen vi har fått fra det offentlige virkemiddelapparatet har vært avgjørende for at vi har kommet så langt, sier partner og teknisk sjef Øyvind Overskeid.

– Vi kom ikke lenger med nasjonale midler og fikk høre om Horisont 2020 som en risikovillig investor som ikke krever eierander, legger han til.

Mange bedrifter er skeptiske til å søke EU om penger for å utvikle nye løsninger, de søker heller støtte fra nasjonale virkemidler.

Har din bedrift internasjonale ambisjoner er det verdt et forsøk, i tillegg til penger får bedriftene innpass på et mye større og viktigere marked – EU, sier Overskeid.

Trente i USA

Adigo har deltatt på Innovasjon Norges trening i USA og i forbindelse med EU-søknaden.

– Intervjutreningen var intens og utfordret oss på mange måter, men gjorde oss i stand til å overbevise EUs dommerpanel om potensialet i Asterix, sier Overskeid.

Fem av de seks bedriftene som fikk støtte i siste runde gjennomførte trening på innsalg hos Innovasjon Norge.

Bronseplass til Norge

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth mener det er vanskelig å fatte hvor bra resultatene er.

– Det er fristende å bruke Fotball-VM som eksempel. Norge er som Kroatia og Belgia i VM – i EUs mesterskap for bedrifter var vi det tredje beste landet etter Spania og Tyskland. I siste runde var seks av de 63 bedriftene som fikk støtte fra Norge, sier Traaseth.

Siden Horisont 2020 startet har norske bedrifter hentet mer enn en halv milliard kroner til innovasjon i ulike bransjer.

De bedriftene som fikk fase 2-finansiering i denne runden var: Adigo AS fra Akershus, IncludeOS AS fra Oslo, Production and Harvest International AS fra Midsund, Technium AS fra Trondheim, TAG sensors AS fra Mo i Rana og Alginor ASA fra Haugesund.