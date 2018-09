– Krisepakke på vei også for danske bønder

Dansk landbruk er, i likhet med det norske, hardt rammet av sommerens ekstremtørke. De økonomiske konsekvensene har vært store for mange. Nå skal en egen krisepakke for danske bønder være på gang. Det fremgår av et internt regjeringsdokument Avisen DK har fått tak i. Dokumentet ble behandlet i regjeringens økonomiutvalg onsdag denne uka.

Av dokumentet går det fram at regjeringen har en "fælles forståelse med S (Socialdemokratiet) om en hjælpepakke med en økonomisk ramme på knap 700 millioner kroner i 2018". Det melder danske landbrugsavisen.dk.

Gjennom krisepakka skal bøndene få tilbakebetalt innbetalt jordskatt for 2018. Videre skal animalske produsenter fritas for produksjonsavgifter for over 200 millioner i 2018, og betalingen for kjøttkontroll skal lempes på. Totalt skal det være snakk om en "gevinst" for bøndene på rundt 1,25 milliarder, ifølge Landbrugsavisen.

Noen endelig pakke er imidlertid ikke klar ennå, og det skal undersøkes om hjelpepakken – slik den beskrives i dokumentet – vil være i tråd med EUs statsstøttergler eller ei.

Socialdemokratiet ønsker på sin side en enda større krisepakke til landbruket, som blant annet innbefatter å etablere et jordfordelingsfond på 150 millioner. Verken den danske landbruksministeren eller Landbrug & Fødevarer har ønsket å kommentere saken.