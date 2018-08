Kina rammet av afrikansk svinepest

Den fryktede sykdommen afrikansk svinepest brer stadig om seg. Omfanget er særlig stort i Øst-Europa, og ikke minst har sykdommen spredt seg hurtig i Polen. Der er antall tilfeller doblet siden 2017; fra 822 til 1606 per 11. juli. Det viser tall fra det tyske Forbundsforskningsinstitutet for Dyresundhed, FLI.

Nå har den afrikanske svinepesten også nådd Kina. Onsdag sist uke ble sykdommen oppdaget i en svinebesetning på 383 griser. Funnet ble bekreftet av kinesiske myndigheter fredag, skriver danske Landbrugsavisen.

Ifølge Reuters, er det snakk om en mindre bedrift med 383 griser ved byen Shenyang. Den ligger i provinsen Liaoning i det nordøstlige Kina, vel 200 kilometer fra grensen til Nord-Korea. 47 griser i bedriften er døde av sykdommen.

Som et ledd i bestrebelsene mot sykdommen, er godt 900 griser i området blitt avlivet. Dessuten har gårdbrukerne fått forbud mot å transportere griser fra de infiserte områdene, samt fôre grisene med ubehandlet matavfall.

Myndighetene understreker at man i tilfelle et større utbrudd straks vil iverksette et innrapporteringsystem, og at transport av levende svin og svinekjøtt-produkter fra de infiserte områdene vil bli suspendert.

Afrikansk svinepest har hittil opptrådt i Europa, Russland og land i den sydlige delen av Sahara, men dette er første gang sykdommen opptrer i Asia.

Utbruddet i Kina er ventet å skape nervøsitet hos svineprodusentene i de omkringliggende landene, særlig på Den Koreanske Halvøy og i Japan, skriver Landbrugsavisen.