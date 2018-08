Jakten på årets unge bonde i gang

For niende året på rad er startskuddet i gang for Årets unge bonde. Kåringen arrangeres av Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Felleskjøpet Agri.

– I år er det bærekraft som er hovedfokus, skriver arrangøren i en pressemelding.

– Norge er et foregangsland innenfor klimasmart matproduksjon. Det krever kontinuerlige endringer for å drive et bærekraftig landbruk, men til gjengjeld spiller bøndene da en svært sentral rolle i det nødvendige grønne skiftet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og jurymedlem for Årets unge bonde.

Må være under 35 år

For å kunne vinne må bonden være matprodusent og under 35 år. Vinneren må i tillegg være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Annonse

Årets unge bonde er del av prosjektet Landbruket NXT som også inkluderer rekrutteringskampanjen Grønn utdanning.

– Noreg treng ein ny generasjon bønder som tenker nytt, tør å satse på eit berekraftig og framtidsretta landbruk, der både teknologi og ressursar blir utnytta på stadig nye og meir effektive måtar. Årets Unge Bonde er eit flott tiltak for å løfte fram og synleggjere dyktige unge bønder, som og blir viktige inspirasjonskjelder for ungdom som vurderer å gå inn i næringa, sier Jon Georg Dale, landbruks-og matminister og juryleder for Årets unge bonde.

Stolt av å være matprodusent

– For meg er det en selvfølge å prøve å drive gården på den mest forsvarlige måten for oss som bor der, for dyra våre og for miljøet rundt oss. Det å produsere mat er noe av det viktigste man kan gjøre for samfunnet og jeg er stolt av å bidra til det, sier Cecilie Nilsen, vinner av Årets unge bonde 2017 og jurymedlem i årets kåring.

Nilsen mener det er svært givende å kunne utgjøre en forskjell.

– Norsk landbruk bidrar positivt i næringslivet. Det gir meg en veldig god følelse å vite at jeg kan bidra til å forme næringen for fremtiden og sikre ressurser for de som skal ta over. Jeg vet at det er mange som deler dette synet og gleder meg til å bli bedre kjent med årets kandidater til Årets Unge Bonde og bli inspirert av dem, sier Nilsen.

I tillegg til Dale består juryen av bondelagsleder Lars Petter Bartnes, Anne Kjersti Bakken, seniorforsker Nibio, Cecilie Nilsen, vinner i 2017, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Hilde Øverby, kvalitetssjef i McDonald's Norge og Tora Voll Dombu, leder i Norges Bygdeungdomslag.