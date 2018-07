Inviterer til krisemøter om fôrsituasjonen

– Vi får henvendelser fra bønder som er fortvilet og lurer på hva de skal gjøre. Vi håper selvsagt på en god andreslått og kanskje tredjeslått for noen, men vi ser at det kommer dårlig igjen der det er slått. Og værvarslet gir ikke noe håp om regn i nærmeste framtid, sier fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag på Bondelagets nettside.

Bondelagene i Innlandet har innkalt til et samordningsmøte med myndigheter og andre organisasjoner torsdag 5. juli.

Målet med møtet er å sikre at alle tilgjengelige fôrressurser blir tatt vare på og at de kommer husdyrprodusenter til gode utover høsten.

Østfold og Akershus

Østfold Bondelag oppfordrer bøndene til å hjelpe hverandre så godt de kan. Spør naboen om å få sanke halm, og inngå avtale, råder de.

10. juli arrangerer Østfold Bondelag og Akershus Bondelag, Felleskjøpet, Tine og Nortura møter om grovfôrproduksjonen for husdyrprodusenter i de to fylkene.

Det er møte på Kalnes videregående skole klokka 11.00 og på Grønt Fagsenter på Hvam klokka 19.00 tirsdag 10. juli.

– Da vi ser at det for mange produsenter i år ligger an til å bli en krevende vekstsesong ønsker vi å invitere våre produsenter til faglig påfyll med råd og tips til hvordan man kan håndtere en situasjon med potensiell formangel, står det i invitasjonen.

Agder

I Agder blir det holdt hastemøte hos fylkesmannen i dag, 5. juli.

Hovedtema er tilgang på erstatningsfôr til grovfôr, og informasjon ut til hver enkelt bonde.

Buskerud, Vestfold og Telemark

Også i Buskerud, Vestfold og Telemark ligger det an til å bli en krevende jobb å sikre årets grovfôravling. 10.-12. juli arrangerer Felleskjøpet, Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgivning og Bondelaget temamøter om grovfôr i de tre fylkene. Foringsstrategi, slakteplan under de gjeldende forholdene, aktuelle tiltak på jordet og søknad om avlingsskade er tema for møtene.

Felleskjøpet arrangerer fagmøte om grovfôrmangel på Torpomoen 13. august.