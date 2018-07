Ingen lovnader om krisepenger til EU-bønder

Bønder i mange land er svært urolige over tørken og den store fôrmangelen som nå er i ferd med å utvikle seg.

Bondeorganisasjoner i Sverige og andre tørkeramma EU-land mener at EUs krisefond nå må brukes til de mange bøndene som er rammet, skriver atl.nu.

Etterlyser kriseplan

Stefan Gård, ordfører for melkebøndene i Sverige, mener at problemene bare vil øke på de neste ukene. Han vil også at EUs krisfond skal anvendes i forbindelse med tørkekrisen.

Gård menar også at länsstyrelsene (tilsvarende våre fylkesstyrer) burde få en spesiell instruks for hvordan de skal reagere i krisetider som dette.

Nu får Gård støtte fra politikeren Magnus Oscarsson (Kristdemokraterna).

– Krisehåndtering må inn i hver myndighet som jobber med landbruk. De må samarbeide og jobbe i lag under denne krisen. Det gjelder blant annet alle spørsmål om vatning. Det må gå fort for bøndene å få beskjed om hva som gjelder i ulike situasjoner, og da er det viktig at man er samspilte. Ingen bonde skal være redd for å få høsta nok fôr til dyra sine, sier Magnus Oscarsson til atl.nu.

Annonse

Presset på flere fronter

Bøndene er presset både fysisk og psykisk av tørken. Dels er de voldsomt belastet av å holde gang i alle vanningsmaskinene – dels psykisk av hva de dårlige avlingene vil bety for økonomien framover, skriver danske Sagro i en pressemelding.

Markvanning har stor betydning for landbruksproduksjonen i store deler av Danmark. 17 prosent av landbruksarealet i Danmark, tilsvarende 465 000 hektar (4 650 00 dekar) kan markvannes, skriver Landbrugsavisen.

– Markvanning sikrer høyere utbytter og er vesentlig for kvaliteten av for eksempel poteter, og for å sikre tilstrekkelig med grovfôr til storfeproduksjonen, sier direktør Palle Høj i Sagro.

Varmerekorder mange steder

Det er varmt i Europa, men også i USA er det satt varmerekorder.

Avisen The Washington Post skriver at det i Denver i Colorado ble registrert 40,6 grader 28. juni. Så varmt har det aldri vært før.

Samme dag ble det satt rekord i Canada; i Montreal krøp gradestokken opp mot 36,6 grader og det er den høyeste temperaturen som er målt i byen noen gang, skriver yr.no.

I Phoenix, Arizona ble det målt 44,4 grader sist uke.