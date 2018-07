Frykter tørken skal gi psykisk smell

– Det er beinhardt, men om man setter seg ned for å deppe nå er det kjørt. Den psykiske knekken vil komme når dette er over. Den blir nok tøff å håndtere, sier Modum-bonde Truls Ødegaard til NRK Buskerud.

Buskerud Bondelag får daglig telefoner fra bønder som frykter at den vedvarende ekstremtørken og fôrkrisen skal gi nettopp en psykisk smell. Det kan definitivt skje, påpeker HMS-koordinator Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgiving.

– Mange kjenner seg maktesløse i en krevende situasjon. De tenker på de økonomiske konsekvensene og verdier som forsvinner. Mange må slakte ned dyr de har et forhold til, sier Arnes til NRK Buskerud.

– Bøndene må hjelpe hverandre

Kommunikasjonssjef Lise Boeck Jakobsen oppfordrer kriserammede bønder til å samarbeide seg imellom, i den svært krevende situasjonen som har oppstått som følge av den langvarige ekstremtørken.

– Foreløpig er vi opptatt av at bøndene, gjennom dugnad, må hjelpe hverandre så godt de kan. Bondelaget sentralt er mer opptatt av at ressursene internt i næringa blir brukt, enn hva myndighetene kan gjøre. Men vi er også i god dialog med Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. Det er positivt at myndighetene er obs på situasjonen, sier Boeck Jakobsen til Bondebladet.

Hun forteller at mange bønder nå ringer både Bondelagets fylkeskontorer, og Bondelaget sentralt.

– Mange forteller at det blir tøft framover. Ekstremtørken vil påvirke bondens bunnlinje, men situasjonen sliter også på bøndenes psyke, sier Jakobsen.

Rent økonomisk, kan enkeltbønder i de hardest rammede områdene fort tape flere hundre tusen kroner på tørken, påpeker kommunikasjonssjefen.

– Søk råd tidlig

Hun oppfordrer berørte bønder til å søke om råd tidlig.

– Bøndene må snakke med dem de ellers bruker som rådgivere; det være seg folk i Nortura, Tine, Felleskjøpet eller Norsk Landbruksrådgiving (NLR), slik at de får bistand og en oversikt over hva de skal gjøre. Råd om ny fôrplan vil være viktig å få.

Hun råder bøndene til å skaffe seg en totaloversikt over fôrsituasjonen i fylkene, se på hvordan berge mest mulig fôr og ta vare på halmen.

– Å kunne slå fôret til grøntfôr er viktig, altså å slå det som ellers ikke ville vært noe særlig til fôr. Bøndene må bruke alle de ressursene som finnes.

Landbruks- og matdepartementet utelukker ikke at det kan bli en større import av fôr, eller at tollsatsene på importfôret settes ned. Om, og hvorvidt det vil skje, er noe departementet nå utreder nærmere.

Jokobsen ser på importfôr som en viktig tilleggskilde, men oppfordrer bøndene til i første rekke å bruke det som finnes av norske ressurser.

Fra landbrukets side, ble det torsdag denne uka avholdt et første fellesmøte mellom Nortura, Tine, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgiving og Bondelaget. Under møtet ble det orientert om situasjonen og gitt råd.

Samhold

Samhold internt i landbruket er sentralt, i den unntakstilstand som nå råder, påpeker kommunikasjonssjefen i Bondelaget.

– Flere sier til oss at det kan gjøre godt å komme sammen og snakke om situasjonen, sier Jakobsen, som ellers viser til Bondelagets informasjon om avlingsskaderegler på Bondelagets egne hjemmesider.