Frifunnet for brudd på Naturmangfoldloven

– Det er godt å være ferdig med det. Sjøl om jeg ikke vet om politiet anker, tyder det på at jeg nå er ferdig med det, sier Tormod Enok Skramstad til NRK.

Skramstad leier et større område av Forsvaret i Åmot. I juni i fjor ble han anmeldt av en fugleentusiast som mente han ikke kunne kjøre traktor på sletta fordi det hekket fugl i området og fugler og reir på bakken kunne bli skadet.

Men verken anmelderen eller noen andre hadde sett fuglereir eller spor etter reir.

– Stor påkjenning

Skramstad forteller at saken har vært en påkjenning.

– Du blir jo straffeforfulgt for noe du mener du ikke har gjort. Det finnes ingen bevis for at vi har gjort det, så er det noen som vil dømme deg likevel og det er ikke noe moro. Det er godt å se at en kan stole på rettsvesenet, sier Skramstad.

Sør-Østerdal tingrett skriver i dommen at det ikke finnes bevis for at Skramstad har gjort seg skyldig etter siktelsen.

– Gjort oss nærmest rettsløse

Bonden var siktet for brudd på Naturmangfoldloven § 75, for å ha påført viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unødig skade eller lidelse.

Leder i Hedmark bondelag, Einar Aas-Eng, sier til NRK at dette er en god nyhet.

Fylkeslederen mener det hadde fått store konsekvenser for alle som driver jordbruk i Hedmark og Oppland, hvis Skramstad hadde blitt dømt.

– Det ville gjort oss nærmest rettsløse, for det fantes ikke gode beviser i saken. Det ville skapt en voldsom usikkerhet hvis vi kunne risikere å bli anmeldt for miljøkriminalitet bare på grunnlag av indisier, sier Aas-Eng.