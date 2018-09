Forbruket av antibiotika til dyr gikk ned i 2017

Forbruket av antibiotika til dyr og forekomsten av antibiotikaresistente bakterier fra dyr og mat i Norge er fremdeles et begrenset problem, skriver Mattilsynet.

Det er Veterinærinstituttet som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Mattilsynet.

– Vi er svært fornøyd med den systematiske innsatsen som husdyrnæringen, veterinærer og bønder har gjort for å redusere antibiotikabruken. I Norge er det tradisjon for tett samarbeid mellom myndigheter, næring og forvaltning. Det gir resultater, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Må unngå hvilepute

– Forekomsten av antibiotikaresistente bakterier er mye større i andre land enn i Norge. Stort forbruk av antibiotika er den viktigste driveren for resistens, men betyr mindre i Norge enn i andre land fordi forbruket er lite, sier Gjein.

For å beholde den gunstige situasjonen vi har i Norge, kreves det strenge smitterutiner hos bønder, veterinærer og leger, mener direktøren i Mattilsynet.

– Vi ser at tiltakene vi har iverksatt fungerer, men vi kan ikke la de gode resultatene bli en hvilepute. Det er spesielt viktig å unngå spredning av antiotikareistens, her er det fortsatt mange kunnskapshull. Antibiotikaresistens er et problem som må forebygges, det kan ikke bekjempes dersom vi lar det vokse ut av kontroll. Dette krever innsats fra alle deler av samfunnet, sier Gjein.