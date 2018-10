Finalistene i Årets unge bonde klare

10. november skal juryleder Bård Hoksrud og resten av juryen avsløre hvem som stikker av med seieren i Årets unge bonde under Agroteknikk på Lillestrøm.

De fem finalistene er Olav Høyheim Eian fra Luster, Thomas Pettersen fra Larvik, Marie Thorson Østby Natten fra Nore og Undal, Åshild Torset fra Aure og Anders Bakke Klemoen fra Nord-Torpa.

– Det er jo absolutt veldig stas å være så heldig å komme blant de siste fem finalistene. Det er veldig morsomt å få muligheten til å vise hva jeg gjør, og ikke minst at det blir satt pris på, sier Thomas Pettersen fra Lardal i Larvik i en pressemelding.

– Får fram mangfoldet

For finalist Åshild Torset fra Aure i Møre og Romsdal, har det fortsatt ikke gått opp at hun er blitt stemt frem til finalen.

– Jeg spekulerer fortsatt litt på hvordan jeg har havnet her, ler hun.

Torset forteller at for henne er det å være finalist todelt.

– ­ Jeg er veldig lite begeistret for oppmerksomhet, men på den andre siden synes jeg det er flott at vi får vist frem en litt annen type landbruk. Det finnes de som har store produksjoner, også er det oss som er på den andre skalaen. Konkurransen viser mangfold og det synes jeg er kjempebra, sier hun.

Blir motivert

Vinneren av Årets unge bonde får 20 000 kroner i reisestipend og et gavekort på 10 000 kroner av Felleskjøpet Agri. I tillegg vil Norske Landbrukstjenester sponse en avløser på gården i inntil en uke.

Bonden fra Nord-Torpa i Oppland, Anders Bakke Klemoen synes det er svært motiverende å bli stemt frem som finalist.

– Det har vært litt overveldende egentlig. Det er så mange flinke folk der ute som fortjener oppmerksomhet, så det er veldig gøy å få være med.

Anders legger til at det var stort i seg selv å bli nominert og at han ikke hadde noen forventninger utover det.

– Det at jeg har kommet til finalen er jo bare skikkelig gøy og det er mange kjente som har lagt merke til det. Jeg gjør jo bare jobben min, men det er ekstra stas når man får så gode tilbakemeldinger, sier han.

– Stor overraskelse

Olav Høyheim Eian er fra Luster kommune i Sogn og Fjordane. Han synes det er utrolig morsomt å bli stemt frem som finalist og han håper å inspirere andre.

– Det var så uventet! Jeg var veldig overrasket over å være nominert så dette er bare kjempegøy, sier han.

Kåringen av årets vinner finner sted under landbruksmessen Agroteknikk i Lillestrøm 10. november. Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.

Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk og sette fokus på produksjonen av norsk kvalitetsmat og bærekraftig landbruk.

Ønsker å lage sin egen mat

Den femte finalisten, Marie Thorsson Østby Natten, er i likhet med de andre bøndene overrasket over å være videre i konkurransen.

– Jeg føler meg veldig privilegert. At noen skulle nominere meg og at jeg skulle få nok stemmer til å bli en av finalistene er fantastisk. Jeg har aldri tenkt en tanke at det skulle skje. Men det handler kanskje ikke alltid om hvilken skala man driver, men hva man faktisk gjør. Uansett er det veldig gøy å være i finalen, sier Marie.