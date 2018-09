Felleskjøpet Agri går inn i Dataväxt

Felleskjøpet Agri skal samarbeide tett med svenske Lantmännen om å utvikle nye tjenester i både Norge og Sverige, skriver FK Agri i en pressemelding.

FK Agri kjøper 12 prosent i Lantmänneneide Dataväxt. Teknologi-samarbeidet skal gi nye tjenester i begge land, og i Norge vil plattformen Min gård bli sentral i utviklingen.

Med teknologien og utviklingsmiljøet til Datavaxt vil nye spesialtilpassede verktøy bli tilgjengelig for den norske bonden.

– Felleskjøpet Agri, Lanmännen og Datavaxt skal sammen jobbe for økt digitalisering i landbruket. Det gir økt produktvitet og lønnsomhet i begge land. I klartekst skal teknologisamarbeidet være med på å bedre avlingen til de nordiske bøndene, noe som igjen gir de bedre økonomi. Effektiv produksjon betyr en mer bærekraftig produksjon, noe som er viktig når jordas matressurser er under press, forklarer utviklingssjef for landbruk i Felleskjøpet, Bjarne Holm.

Digitaliseringen i landbruket setter nye krav til både leverandør og bonde. Det handler i stor grad om å produsere mer, bedre og renere, skriver Felleskjøpet Agri.

– Lantmännen, Felleskjøpet Agri och Dataväxt ligger alle i forkant med digitale landbruksprodukter, men selskapenes fokus har vært rettet mot ulike områder i næringen. Det gjør at vi kompleterer hverandre godt og kan dra nytte av hverandres erfaringer, sier Carin Ritter, strategisk utvikler hos Lantmännen.

De første nye Dataväxt tjenestene og produktene vil lanseres i det norske markedet allerede i høst. FK Agri og Lantmännen er i gang med samarbeidet rundt nye løsninger.