Eventyrlig sommer for Diplom-Is

Den varme sommeren har fått nordmenn til å hive seg over kjølende iskrem.

Allerede i mai kunne Diplom-Is glise bredt over salget: Det var på nesten en kvart milliard denne måneden, opp over 30 prosent sammenlignet med året før.

Men sommervarmen fortsatte, og det gjorde isspisingen også.

– Issalget har vært helt fantastisk, forteller administrerende direktør Rita Kristin Broch i Diplom-Is.

– Det har vært tidenes beste salg for Diplom-Is, sier hun.

Laget is hele døgnet

I perioden fra mai til juli var salget 26 prosent høyere enn året før. Salget av pakkene med kroneis voks hele 60 prosent.

– Vi har produsert is døgnkontinuerlig hele sommeren. Vi har hatt tre skift, og produsert rundt en million is hver dag. Og vi har solgt alle sammen. Det har vært veldig gøy. Medarbeiderne har stått på. De som har kjørt ut varene, har kjørt to skift. De første har kjørt ut klokka 6 om morgenen. De siste har kommet tilbake klokka 22 om kvelden. På fryselageret har de pakket i tre skift. Kundesenteret har ikke stått stille. Vi er nesten litt svimle etter sesongen. Jeg har aldri opplevd maken, sier Broch.

Lover gode resultater

– Hvordan har det gått med bunnlinja?

– Det sier seg selv at når salget øker, øker sannsynligvis også fortjenesten. Vi vet ikke hvordan resultatet blir seende ut før vi er ferdig med året. Men vi har vært veldig dyktige på å klare å holde kostnadene på gunstig nivå, sier Broch, og forteller at det kan være vanskelig å ha så stor vekst uten at kostnadene vokser for mye. Det har blant annet blitt jobbet mer på natta enn det som er vanlig om sommeren.

– Det blir veldig spennende å se hvordan resten av sesongen blir, så får vi ta det når året er omme, sier Broch.

– Ligger det an til rekord?

– Det kommer til å bli gode resultater, lover Rita Kristin Broch.

Et eventyr

Styreleder i Tine, Trond Reierstad, er svært fornøyd med issalget.

– Det er et eventyr. Det som gjør det at det virkelig har blitt et eventyr, er innsatsen alle ansatte på Diplom-Is har lagt ned for å produsere og levere ut over alle budsjetter. Det har de greid over en lang periode. Det er kjempeflott, sier Reierstad.

– Hva betyr det for Tine å få inn et pent overskudd fra Diplom-Is?

– Det betyr mye. Det bygger både Diplom-Is og Tine, sier Reierstad.

Vurderte å selge Diplom-Is

I 2011 besluttet Tine å vurdere å selge Diplom-Is. Selskapet hadde tapt penger, særlig på aktiviteten i Sverige.

Nå ville Tine målrette virksomheten og bli enda mer konsentrert om kjerneaktiviteten.

Men bøndene var ikke enige. Ifølge en meningsmåling Respons gjorde for Nationen, mente bare hver tiende bonde at Tine burde selge Diplom-Is. Halvparten var mot salget.

Melkeprodusent Dag Fossen var en av dem som reagerte.

– Diplom-Is har gitt oss inntekter, og kommer til å gi oss inntekter, sa Fossen i Bondebladet.

Tine snudde, etter en «helhetsvurdering», og beholdt Diplom-Is.

Det er styrelederen i Tine glad for i dag.

– Vi gjorde et vedtak som vi var trygge på var et godt vedtak, og det ser vi nå at det var, sier Trond Reierstad. •