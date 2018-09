EU har 237 000 tonn melkepulver på lager

Totalt 154 797 tonn melkepulver var lagt ut for salg og det ble tatt imot bud på 52 325 tonn, skriver Landbrugsavisen i Danmark som refererer til Dairy Industry Newsletter.

Nesten 143 000 tonn solgt

Minimumsprisen var satt til 1 230 euro pr. tonn, noe som er uforandret fra tilbudet i august. Budene lå fra 1 045 til 1 350 euro pr. tonn.

I alt er 142 990 tonn melkepulver solgt fra lageret siden desember 2016. Konsulentbyrået INTL FC Stone mener det fortsatt er ca. 237 000 tonn melkepulver på lager.

Kvaliteten blir gradvis dårligere jo lenger pulveret blir stående på lager.

Samtidig vegrer EU seg for å selge unna for mye, ettersom det kan føre til et enda sterkere press nedover på de allerede lave prisene.

Fjernet melkekvotene i 2015

I 2015 fjernet EU melkekvotene som satte tak på melkeproduksjonen. Det førte til at EU-bøndene produserte mer melk enn de fikk solgt og melkeprisen stupte.

For å rette opp i ubalansen iverksatte myndighetene i Brussel flere midlertidige krisetiltak. Et av dem var å kjøpe opp melkepulver og sette det på lager.

Siden 2015 har EU kjøpt opp nærmere 400 000 tonn med melkepulver. Landbruksministrene i EUs medlemsland er nå enige om at EU-kommisjonen må stoppe sitt oppkjøp av melkepulver. Over 145 800 tonn melkepulver vil komme for salg i neste runde, skriver Landbruugsavisen.