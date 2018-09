Coop med på tidenes Nyt Norge-kampanje

Coop-sjef Geir Inge Stokke og Matmerk-sjef Nina Sundqvist går sammen om tidenes Nyt Norge-kampanje, skriver Dagligvarehandelen.

Den solrike og tørre sommeren har gjort det svært utfordrende for mange norske bønder. Tidligere modning, mindre produkter og en del skjønnhetsfeil er blant resultatene av dette.

– Nå er det «payback time» for den fantastiske sommeren vi har hatt. Nå må kjeder, butikker og kunder stille opp for bøndene slik at de får solgt varene sin. Alle må være med på å dra lasset, sier Nina Sundqvist.

– Det er klart vi ville være med på dette. Vi er fra før den kjedegrupperingen som har høyest norskandel i frukt- og grøntavdelingen, og vi vil selvfølgelig støtte de norske bøndene, sier Geir Inge Stokke til Dagligvarehandelen.

Det er også blitt slaktet mye mer enn normalt på grunn av fôrkrisa.

– Husk, det som ikke blir solgt nå, havner på fryselager. Det beste for alle vil være om vi nyter mest mulig norsk nå som det er ferskt og tilgjengelig på markedet, sier Nina Sundqvist.

Norgesgruppen har tidligere meldt at de lemper på kvalitetskravene på løk etter årets sesong. Det betyr at mindre løk må kastes.