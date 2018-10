Bønder kan ta rottekampen selv

Felleskjøpet har sammen med Bondelaget og Gartnerforbundet jobbet for den nye ordningen i mange år, skriver Felleskjøpet.

– Bonden kan spare mye på å gjøre dette selv, sier Anne G. Kraggerud, produktsjef plantevern i FK.

Grundig opplæring

Mus og rotter gjør skade på bygninger og materiell, og øker risiko for spredning av ulike sjukdommer.

Gjennom kurset vil deltakerne få opplæring i sikker bruk av gift og den mest effektive måten å bruke dette på.

– Kravet er at de må gjennomføre et kurs med godkjente kursinstruktører først, slik at vi er sikre på at dette skjer på en sikker og trygg måte, sier Kraggerud.

Samfunnet kan nå få en sikrere og bedre kontroll av mus og rotter totalt sett, mener Kraggerud.

Bedre og hyppigere kontroll

Det har allerede blitt utdannet kursinstruktører, og det er ikke lenge før kursene er i gang, skriver Felleskjøpet.

Kursene vil i hovedsak bli arrangert av Norsk Landbruksrådgiving.

Nå som bøndene kan bruke gift på egenhånd, fører det til en bedre og hyppigere kontroll av åtet og fjerning av kadaver, mener FK.

– Feil bruk eller manglende oppfølging vil føre til at de som har fått autorisasjon vil miste autorisasjonen, både for skadedyr og plantevernmiddel. Derfor er det veldig viktig at bekjempelsen skjer i henhold til forskrifter, sier Kraggerud.