Bæravlinger under normalår

Årets bæravlinger blir på ca. 70 prosent av et normalår for Gartnerhallens produsenter. Sesongen har vært hektisk og krevende, med store variasjoner.

Tidlig modning

Det gikk bokstavelig talt hett for seg i jordbæråkrene da bæra modnet før plukkerne var på plass i det varme sommerværet.

Samtidig måtte produsenter som ikke har dryppvanning få på plass overflatevanning. Mange kom på etterskudd fra dag én, og noen måtte gå fra arealer hvor bæra var modnet for raskt.

Endret spesifikasjonene

Markedsansvarlig Bjørn Oppberget opplyser at for Gartnerhallens produsenter er det avregnet 3 100 tonn jordbær til konsum, mot en planlagt produksjon på 4 300 tonn.

Bringebærprodusentene har levert 900 tonn når det aller meste er avregnet, mot planlagt 1 300 tonn. Rask modning gjorde seg gjeldende også for en del bringebær, og noen produsenter hadde også frostskader.

– Det ble gjort endringer i spesifikasjonene for flere kulturer for å få varene ut i butikk. I tillegg tok industrien unna noe Korona jordbær, selv om de foretrekker Polka og Senga Sengana. På bringebær går Glen Ample både til konsum og industri, og industrien har tatt unna en del bråmodne bær, forteller Oppberget.

Knekk i markedet

– Hvordan kommer produsentene ut av sesongen økonomisk?

– Det varierer. Noen produsenter har fått det til og setter rekord, men mange har lavere fortjeneste i år. Det ble en knekk i markedet fordi nesten alle bæra kom samtidig, og prisen holdt seg lav i flere uker. Produsenter i Hedmark og Oppland er vant til gode priser, men i år kom bæra samtidig med andre bærfylker som Østfold, Vestfold og Buskerud. Trøndelag var heller ikke mange dagene etter.

– Vil erfaringene med tørke og varme føre til store investeringer før neste sesong?

– Det blir spennende å se, noen produsenter har bare fått dekket kostnadene i år på grunn av mindre volum og lav pris i flere uker. Men det investeres i mer tunnel og sikrere produksjon. For bringebær er vi nær taket for hva vi kan omsette til konsum, hvis det skal være forsvarlig for produsentene økonomisk. Man må ha fortjeneste for å utvikle seg videre, sier Oppberget.

Morellrekord

Morellbøndene har sikret seg med det meste av produksjonen i tunnel, og pris til produsent har vært god. Det er satt rekord for morell avregnet gjennom Gartnerhallen med bortimot 540 tonn.

Av solbær er det planlagt en produksjon på 750 tonn gjennom Gartnerhallen, og det aller meste går til industrien.

– Felles for årets norske bær er at de er av god spisekvalitet med mye sødme, avslutter markedsansvarlig Bjørn Oppberget i Gartnerhallen.