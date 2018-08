Arla vil gi eierne hele overskuddet

Styret i Arla foreslår nå å utbetale hele Arlas overskudd for 2018 til melkebøndene.

Det skriver den danske Landbrugsavisen.

Bakgrunnen er den langvarige krisen med lav melkepris, pluss sommerens tørke.

Normal etterbetaling er sju øre per kilo. Dette kan bety at bøndene kan få 9-10 øre mer per kilo.

– Som et bondeeid selskap bekymrer vi oss veldig for andelseierne våre, og vi anerkjenner at sommerens tørke i Europa har vært usedvanlig. Derfor foreslår vi at dette ekstraordinære tiltaket gjøres i denne situasjonen, sier Jan Toft Nørgaard, styreleder i Arla.

Før beslutningen er endelig, skal representantskapet vedta det, siden det er et brudd med den vanlige praksisen for resultatdisponering.

Landsforeningen Danske Mælkeproducenter mener imidlertid at pengene fra Arla til de danske melkebøndene kommer for sent.

– Arla skulle i flere år ha betalt ut noe mer til oss andelseiere i stedet for å bygge opp kapital i selskapet. Det er fint å få ekstra penger, men de kommer alt for seint, sier Kjartan Poulsen, formann i Landsforeningen Danske Mælkeproducenter, til Børsen.