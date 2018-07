Åpner for å reforhandle jordbruksoppgjøret

Det er Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har fremmet initiativet. Bakteppet er den verste tørkesommeren siden 1947, med påfølgende fôrkrise for bønder over store deler av landet.

– Jeg er skeptisk til å gjøre det, men jeg skal ikke stenge døra helt hvis et samlet jordbruk tar til orde for en reforhandling, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB mandag.

Han legger til at en reforhandling vil medføre at det omprioriteres "på en måte som kan gi større forutsigbarhet for landbruket".

– Vi må hente penger fra et område for å gi til et annet, sier Dale.

Småbrukarlagsleder Merete Furuberg har ikke gått nærmere inn på hva konkret hun mener bør reforhandles. Derimot er hun klar på at det trengs en full importstans – noe Dale blankt avviser.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Men så seint som fredag møtte han og Bondelaget Norsk Småbrukarlag for å diskutere den alvorlige situasjonen som har oppstått.

Fôrkrisen gjør at mange bønder vurderer å nedslakte dyr, og Nortura melder allerede om stort påtrykk fra bønder som vil gjøre nettopp dét. De økonomiske tapene kan bli store – både for landets bønder og for Nortura som konsern. Hele situasjonen kommer på toppen av den fortsatt vedvarende markedsubalansen innenfor de fleste produksjoner.