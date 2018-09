Afrikansk svinepest påvist i Bulgaria

65 griser i byen Tutrakantsi øst i Bulgaria er avlivet etter at Afrikansk svinepest nylig ble konstatert her, skriver The Sofia Globe.

Afrikansk svinepest er en meget smittsom virussykdom hos svin. Sykdommen er ikke registrert i Nord-Europa.

Lidelsen er karakterisert ved høy feber, sterkt påkjent allmenntilstand, rødlig misfarging og blødninger i huden. Det er meget høy dødelighet knyttet til sykdommen, skriver Veterinærinstituttet.

Opprettet sperringer

Annonse

Bulgaria har akkurat bygget ferdig et gjerde som skulle beskytte landet mot den farlige virussykdommen

Det er fremdeles uklart hvordan smitten har nådd byen, og politiet har nå opprettet sperringer som kontrollerer alle som reiser inn og ut av byen, skriver The Sofia Globe.

10 av 41 regioner smittet

I Romania har har Afrikansk svinepest nå rammet 10 av landets 41 regioner, men utbruddene har primært rammet i de sydøstlige deler av landet. Det skriver Markedsnytt for grisekjøtt i Danmark.

De er flest mindre besetninger som er rammet i Romania, men de store svinefarmene går heller ikke fri.

Nylig ble Romanias største svineprodusent, eid av TEBU Consult, rammet av Afrikansk svinepest. Til sammen 40 000 griser hos denne produsenten måtte avlives på grunn av utbruddet.