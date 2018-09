Vil ha grasrotopprør mot import-kjøtt

Anders Sandbu har intervjuet Olvar Sølve Digernes.

Nortura ventar ei importkvote på sau- og lammekjøt på 906 tonn i 2019. På svin, er kvota den dobbelte, og i tillegg ventar Nortu ra import av 9 170 tonn storfe/kalvekjøt og 290 tonn egg.

Sauebonde Olvar Sølve Digernes meiner desse kvotene er så kritikkverdige at bøndene bør opponere. Ikkje minst manar han sauebøndene til å heve stemmen.

– Det trengs eit grasrotoppgjør mot importen av lammekjøt, skreiv Digernes på Facebook-gruppa «Sauefolk» tidlegare denne månaden.

– Vanskeleg å stå imot

Overfor Bondebladet står han fast ved ønsket om eit opprør, men bonden vedgår at det nok kan bli vanskeleg.

– Det verkar ikkje som om dette er noko mange bønder har mot til å bli med på. Truleg er det veldig tungt å få gjort noko med denne importen, i og med at store interesser frå andre næringar er involvert. Om den politiske viljen ikkje er til stades, er det ikkje så enkelt for landbruket å stå imot importen. Men vi burde absolutt ikkje ha funne oss i desse kvotene, seier Førde-bonden.

På sau og lam, er det venta eit overskot på 1 100 tonn for 2018. Det framgår av Nortura si nyaste totalmarknadsprognose. For 2019, ventar Nortura derimot at overskot skal snu til eit lite underskot – 200 tonn.

– Eg har ikkje trua på det. Men om det skulle skje, vil det vere ein stor fordel. Det er betre at vi ligg med eit lite underskot, og då kan importere den lille mengden vi ikke maktar å dekke sjølv. Då kan vi drive opp prisen.

Dårlegare priser, kombinert med javn prisstigning på andre varer, gjer at han også for eigen del reknar med ein dårlegare totaløkonomi i 2018.

– Blir feil uansett

Nortura viser til at dei også har 1 300 tonn saue/lammekjøt på reguleringslager, og at det er krevjande å få omsatt dette i det norske markedet.

– Slik slakteria og butikkjedane framstiller etterspurnaden, kan eg kanskje forstå at det er lettare å omsetje importert lam/sau. Men sau skal vere ei god råvare uansett. Når marknadssituasjonen er som den er, vil det ikkje vere rett uansett å importere lam som vi kunne ha forsøkt å få omsatt heime, seier Digernes.

Også klimamessig, meiner han importkvoten på sau- og lammekjøt er bak mål.

– Det er ganske håplaust å transportere sau- og lammekjøt med fossilt brensel over lange avstander, når vi har rikeleg med kjøt rett utanfor stovedøra.

Han meiner det framleis er mogleg i Noreg å produsere mykje kjøt på eigne utmarksressurser, berre ein er villeg til å leggje opp ein politikk etter det.

Sauekjøt til pelsdyrfôr

Bonden er også kritisk til at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til at Nortura kan selje 1 000 tonn sauekjøt til pelsdyrfôr. Bakgrunnen er dei store mengdene sauekjøt på reguleringslager.

– Her har vel Nortura måtte velgje mellom pest eller kolera. Sau på reguleringslager kostar uansett. Det eg reagerer på, er at dette gjeld ferskt sauekjøt, og ikkje gamal sau.

Utrekningar Landbruksdirektoratet har gjort for Nortura, viser at det – utan hjelp fra pelsdyrnæringa – ville kosta sauenæringa 7 millionar kroner meir å bli kvitt sauekjøtet.

– All utnytting er betre enn ingen utnytting. Ein kan ikkje berre dumpe skrottane på havet, heller. Det vil uansett koste å ha overproduksjon, men sauekjøtet skulle no helst ha gått til menneskeføde.