Vil felle 26 ulver utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om å felle 26 ulver utenfor ulvesona denne vinteren. Det ble klart onsdag denne uka.

Elvestuen: – Vil ikke true ulven

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.

Rovviltansvarlig Einar Frogner i Norges Bondelag mener det er bra at klima- og miljøministeren respekterer vedtakene gjort i rovviltnemndene. Frogner er imidlertid skuffet over at området for lisensjakten ikke blir utvidet i tråd med klagen fra Bondelaget.

– Folket må lyttes til

Det var i juli i år at Bondelaget leverte en klage på rovviltnemndenes vedtak. Bakgrunnen var at organisasjonen mener lisenskvoten nemndene har satt innenfor ulvesona er for lav til at man kan komme ned på bestandsmålet: fire til seks ynglinger. Bondelaget krever at lisenskvota utvides til 4,5 familiegrupper, hvorav tre skal være helnorske flokker og tre skal være flokker i grenserevir.

– Nemndene representerer dem som må leve med utfordringene som ulven i Norge skaper. Nå er det viktig at de som lever av utmarka også blir lyttet til når det handler om felling av ulv inne i ulvesona, uttaler Frogner i kjølvannet av onsdagens vedtak.

Annonse

Han er klar på at Stortingets ulveforlik må følges opp bedre enn i dag. Ulvebestanden har over tid vært om lag dobbelt så stor som Stortinget har vedtatt at den skal være.

Når det gjelder ulv utenfor sona, mener Bondelaget at fellingsområdet må utvides til å gjelde også den delen av ulvesonen hvor det ikke er etablerte ulverevir.

Presset på staten ved Klima- og miljødepartementet om en ny forvaltning inne i sona, øker stadig. 150 ordførere mener det må til en ny rovviltpolitikk fra regjeringens side. Under et stort ulveseminar i Elverum sist uke, var beskjeden fra både Naturbruksalliansen og flere politikere klar: Det må framover tas ut et større antall ulv også inne i ulvesonen, for å komme ned på Stortingets fastsatte bestandsmål.

– Biologisk kunnskap nedprioriteres

Naturvernforbundet er på sin side skuffet over Elvestuens nye vedtak.

– Det er svært skuffende at Elvestuen setter elg og sau foran biologisk kunnskap og bevaring av en kritisk truet art, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet i en epost til Nationen.

Ifølge Håpnes er kvoten på 26 ulv mye større enn det faktiske antall ulv som finnes i disse områdene.

– Vedtaket fører til at all ulv på 95 prosent av Norges landareal kan skytes, og det er i strid med Stortingets rovdyrforlik, sier han.