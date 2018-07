– Verre å kjempe mot myndighetene enn mot rovdyra

I løpet av den siste måneden er det funnet over 20 døde sauer på Fosen i Trøndelag. På halvøya mistenker man at det er en bjørn som står bak angrepene. Men ennå er det ikke funnet spor av bjørn.

– Den verste kampen

Sauebonde Kristoffer Moan i Indre Fosen langer ut mot myndighetene, som han mener ikke gir berørte sauebønder den nødvendige bistanden i det som er beiteprioriterte områder.

– Én ting er å kjempe mot gaupe, ørn og bjørn. Men når vi i tillegg må kjempe mot myndighetene, da er dét den verste kampen, sier Moan til NRK Trøndelag.

Han viser til at sauebønder var i kontakt med myndighetene onsdag denne uka. Da foreslo sauebøndene å bruke helikopter i søket, men det ønsket ikke Fylkesmannen å innvilge.

– Årsaken var at de ikke har erfaring med det, forteller Moan.

Han mener dette er en gylden mulighet til å få den erfaringen.

Avviser kritikken

Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth hos Fylkesmannen i Trøndelag sier at de har undersøkt mulighetene for å benytte helikopter, men at det ikke er forsvarlig. Statens naturoppsyn skal dessuten ha ment at det er uegnet til å søke på barmark.

– Det er vanskelig å finne bjørnen fordi den gjemmer seg i kratt og veldig mange andre individer vil vises på et varmesøkende kamera, sier Wiseth til NRK.

Han avviser sauebondens kritikk.

– Vi hos Fylkesmannen forsøker å bistå næringa med tiltak mot rovdyr. Men jeg forstår frustrasjonen hos sauebøndene i Leksvik og Indre Fosen, understreker Wiseth.