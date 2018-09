Verdens høyeste trehus er snart ferdig

– Akkurat som at det skjeve tårn i Pisa markerer Pisa, vil Mjøstårnet markere Brumunddal og Ringsaker, sier eiendomsutvikler og initiativtaker Arthur Buchardt til NRK Hedmark og Oppland.

Med sine 85,4 meter fordelt på 18 etasjer, vil Mjøstårnet bli verdens høyeste trehus. Hittil er det bergenserne som har kunnet smykke seg med denne tittelen. Men bygget i Bergen er "bare" 51 meter høyt, og slås dermed med god margin av Brumunddalens nye stolthet.

I de syv øverste etasjene blir det leiligheter, og samtlige ble solgt allerede i vinter. Under disse, blir det fire hotelletasjer, og nederst kontorer. Men det stopper ikke der: I en utvidet førsteetasje kan man hygge seg i et svømmeanlegg med to 25-meters basseng.

Buchardt forteller til NRK at hele måled med bygget har vært å vise hva Innlandet har og kan rundt treverk til byggenæringen, i tillegg til å utnytte den kompetansen som området har.

Annonse

Det første spadetaket ble tatt i april 2017, og nå nærmer det omfattende arbeidet seg slutten. Åpningen av bygget skjer på nyåret 2019.

Trebransjen mener signalbygget fort kan bli noe av en ledestjerne for Norges videre satsing på tre i bygg.

– Slike signalprosjekter er alltid viktige, og kan gi en spesiell oppmerksomhet som kan brukes generelt. Mjøstårnet i Brumunddal kan gi mer bruk av tre. Når man skal lage noe som er verdens høyeste og største, må alle involverte skjerpe seg. For de involverte aktørene, gir signalprosjekter skjerping og kompetanse som andre prosjekter kan dra nytte av, uttalte daglig leder Aasmund Bunkholt i informasjonsselskapet Trefokus til Bondebladet i fjor sommer.