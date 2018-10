Søker ny Bondelagskokk

Bondelaget jakter nå på den ellevte Bondelagskokken i rekka.

– Dette er en kåring som er viktig for Bondelaget, i jobbinga med å profilere norske kvalitetsråvarer og norsk matkultur, sier Lars Petter Bartnes, bondelagsleder og juryformann.

– Bondelagskokken blir med på ulike arrangement der vi profilerer norsk kvalitetsmat og matkultur. Vi ser også at flere av Bondelagskokkene profilerer norsk mat på en veldig god måte i sitt daglige virke også etter at toårsperioden over, og vi har god kontakt med kokkene i mange år, forteller han.

Mange dyktige kokker i juryen

I år er sammensetningen av juryen endret.

– I kriteriene har vi i perioder gjort en kobling mellom mat og reiseliv. Det gjør vi ikke i årets kåring. Vi prøver å reindyrke kokkefaget og forståelsen av kvaliteten norsk landbruksproduksjon står for, sier Barnes.

Annonse

Det er fagtung gjeng som utgjør juryen sammen med ham: Kokkene Even Ramsvik, tidligere Ylajali, nå en del av kokkekollektivet Lava, Jørn Lie, eier av Gamle Raadhus restaurant og Vaaghals, manager for begge kokkelandslagene og tidligere Bondelagskokk, og Mette Beate Evensen, kjøkkensjef på Røst Teaterbistro.

Sammen skal de finne den nye Bondelagskokken blant søkerne.

– Det finnes utrolig mange dyktige kokker i Norge, og vi ønsker at de med et bankende hjerte for faget og norsk mat skal søke om å bli Bondelagskokk, sier Mette Beate Evensen.

Engasjement og ambisjon viktig

– Autentisitet og lidenskap for det særegne ved det norske kjøkkenet og de norske råvarene skal gjenspeile seg i kandidaten og maten. Hoveddriveren for søkerne bør være engasjement og ambisjon innenfor kokkefaget, sier Even Ramsvik.

– Kandidaten kan ha ambisjoner om å delta i kokkefaglige konkurranser, starte opp egen bedrift alene eller sammen med andre, utvikle produkter, konsepter og lignende, sier Jørn Lie.

Vinneren får et stipend på 100 000 kroner. Søknadsfristen er 2. november.