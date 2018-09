Orkla Foods Norge kutter egg fra burhøns

Årlig bruker Orkla Foods Norge over 35 millioner egg, skriver selskapet i en pressemelding.

– For oss handler det om å sørge for at våre merkevarer er produsert med omtanke for mennesker, dyr og miljø og at vi skal bidra til en sunn og bærekraftig livsstil. Å gå over til å bruke egg fra frittgående høner, er et steg på veien til å bli et mer bærekraftig selskap, der det å sikre god dyrevelferd er en del av dette arbeidet, sier Paul Jordahl, administrerende direktør i Orkla Foods Norge.

Egg i over 35 produkter

Orkla Foods Norge bruker over 35 millioner egg som ingrediens i over 130 produkter – alt fra dressinger, supper, sauser og i en rekke bakeprodukter. Idun dressing og Toro er de merkevarene som i dag hovedsakelig benytter egg.

– Det at vi kjøper inn så store volum med egg hvert år, gjør oss til en viktig aktør på markedet. Vår beslutning kan få stor effekt. Ikke minst for hønene, sier Paul Jordahl.

Største kunden til Nortura

Beslutningen om å gå over til burfrie egg er tatt i nært samarbeid med Nortura, som er hovedleverandøren av egg til selskapet i dag.

Nortura har satt som mål å legge om til nærmere 100 prosent burfri produksjon innen 2024, og deres produsenter vil i perioden før dette trinnvis legge om fra miljøbur til frittgående produksjon.

– Som den største kunden til Nortura fikk vi mulighet til å være en av de første matprodusentene ut med burfrie egg i Norge, og med denne tidsrammen får bonden tid til å omstille seg, sier Johanne Kjuus, bærekraftsansvarlig i Orkla Foods Norge.