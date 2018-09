Økouka er i gang

Økouka er et initiativ fra 13 aktører og organisasjoner som arbeider med økologisk og biodynamisk produksjon og forbruk. Arrangements historie strekker seg tilbake til 2011, og siden den gang har arrangement spredt seg jevnt og trutt geografisk. I år avholdes Økouka 15 steder i landet.

Fram til og med 31. september kan du blant mye annet få med deg øko-orientering, økomarked, møter med inspirerende hverdagshelter innen økologisk matproduksjon, og ikke minst rekordmange arrangementer om jord og jordforvaltning. Her får du et nærmere innblikk i økologisk produksjon, sett fra både bøndene selv, forskere og politikere.

Ny prosjektleder for Økouka, Kathrine Kinn, mener Økouka er en viktig møteplass for økobønder, komnvensjonelle bønder og forbrukerne.

- Under Økouka får forbrukerne en kobling mellom matproduksjon og egen hverdag. Økouka er et fint rom for å spre informasjon om økologisk produksjon, og så lenge vi har et uttalt mål om at etterspørselen skal styre produksjonen, er det fint med et nasjonalt søkelys på økologisk mat og drikke, sier Kinn til Bondebladet.

