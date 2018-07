Maisbøndene jubler over tørka

Ekstremtørken har gitt en marerittsommer for svært mange bønder. AgriAnalyse anslår at rundt to tredeler av landets bønder rammes av tørken. Men det finnes dem som også nyter godt av de unormalt høye temperaturene og totalfravær av regn: Maisbønder.

– Hvis vi bare tenker på maisen, kan dette godt fortsette, sier maisbonde Gurine Seland på Reddal ved Grimstad til NRK Sørlandet.

Her har hun rundt 25 000 maisplanter. Seland konstaterer en meget god vekst for plantene i sommer. Men selv for henne, har ekstremtørken skapt litt skrinnere jord enn vanlig – enkelte steder i åkeren. Noen større konsekvenser for maisen får det imidlertid ikke, forteller hun.

De aller fleste bønder håper nå at det omsider skal komme noe regn. Men det må tas høyde for at det tørre været bare fortsetter, mener AgriAnalyses daglige leder Christian Anton Smedshaug.

– Vi kan ikke planlegge for det vi håper på, nemlig regn. Vi må planlegge for at tørken vedvarer og ta forholdsregler, sier han til NRK Sørlandet.