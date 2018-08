– Må bort fra rapport-tyranniet

Skogeierforbundets styreleder hadde et klart budskap, da han møtte næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen i starten av "Arendalsuka".

– Vi må bort fra rapporttyranniet og få i gang noen faktiske tiltak. Vi har ikke hatt et eneste oppfølgingsmøte etter at Skog22 rapporten ble lansert. Vi trenger ikke flere rapporter, vi trenger konkret handling, sa en tydelig oppgitt Olav Veum under debatten, skriver Magasinet Skog.

De to møttes i debatten «Grønn innovasjon i global konkurranse», og Veum fikk en konkret invitasjon til et oppfølgingsmøte av ministeren.

– Det er veldig positivt at ministeren tar oss på ordet. Dette ble en god start på uka, sa Veum, etter seminaret som trakk fullt hus til Cafe Victor.

Han understreket at det er avgjørende med bedre samvirke mellom staten og de private interessene for å få til utvikling av grønn innovasjon, og viste til Finland der skogindustrien har faste møtetider hos beslutningstakerne.

Stortingsrepresentant, og andre nestleder i næringskomiteen, Terje Aasland (Ap), som satt i regjering da Skog 22-rapporten ble initiert, var også enig i at rapporten må følges opp. Han pekte på at skognæringen fremstår mer samlet enn før rapporten ble utarbeidet. Han understreket også at vi har behov for industriforståelse i samfunnet.

Mer offensiv bruk av eksisterende virkemidler, risikoavlastning og økt samhandling mellom politiker eog næring ble trukket fram som andre sentrale grep for å få fart på den grønne innovasjonen.