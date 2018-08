Lantmännen gir ekstra bonus, fjerner avgifter og kutter renta

Sterkt reduserte avlinger og fôrmangel betyr inntektstap og høye kostnader også for bøndene i Sverige.

For å redusere de negative effektene, har Lantmännen nå lansert en krisepakke der de innfører ulike ekstraordinære tiltak. Pakken har en samlet verdi på om lag 220 millioner svenske kroner.

Viktig at næringen tar et krafttak

– Bønder har blitt sterkt påvirket av tørken og uroen er stor på gårdene. Nå er det viktig at vi og hele næringen tar et krafttak for å gjøre en merkbar forskjell for svenske bønder. Som et samvirke eid av svenske bønder har Lantmännen muligheten til å treffe konkrete tiltak. Vår pakke gir penger nå – til alle produksjonsinnretninger. Det er en viktig måte å bidra til å øke likviditeten til våre medlemmer, sier styreleder i Lantmännen, Per Lindahl, i en pressemelding.

Øker tilbakebetalingen

Blant tiltakene er en tilbakebetaling på to prosent for all handel som er gjort gjennom Lantmännen Lantbruk i årets første åtte måneder, samt en ytterligere rabatt på to prosent resten av året.

Betaling skjer i to trinn; delvis i september i år og delvis i begynnelsen av 2019.

Lantmännen fjerner også avgiften på 10 øre per kilo som normalt betales av bøndene for kjøp av kornkontrakter. I tillegg fjernes trekk for lavt proteininnhold. Også renten på Lantmännens finansieringstjeneste vil reduseres med 1,5 prosent i perioden 1. september 2018 til 31. mars 2019.

Sverige risikerer å bli nettimportør i stedet for nettoeksportør av korn i år, og mangel på fôr kan føre til mangel på svensk kjøtt på lengre sikt, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Situasjonen til svenske bønder har direkte innvirkning på næringsmiddelindustrien. Det er av største betydning at svenske bønder får den støtten de trenger for å muliggjøre økt matforsyning av svenske råvarer, skriver selskapet.

Gir krisepakke: Lantmännen eies av 25 000 svenske gårdbrukere. Nå gir styreleder Per Lindahl (innfelt) en krisepakke for å redusere konsekvensene av årets tørkesommer. (Foto: Mostphotos)