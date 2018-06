– Kull-fôr gir mindre ku-promp

Løsningen skal være å tilsette kull i fôret, slik at kua slipper ut mindre metangass.

– Ved å bruke en ganske høy dosering på biokull i fôret, reduserer vi metanproduksjonen i vomma på kua med opp mot ti prosent, sier Kim Viggo Weiby som er doktorgradsstudent og klimarådgiver i TINE til NRK Hedmark og Oppland.

Det er forskere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Tine, et forskningssenter i Canada, samt Oplandske Bioenergi som har forsket på å tilsette kull i fôret.

Tanken er at kull kan lages ved å varme opp flis fra skogsavfall. Kullet skal i teorien ta opp metangass fra magen til kua, og havner i avføringen istedenfor at det rapes ut som metan.

– Viktig klimabidrag

Oplandske Bioenergi viser til lovende uttestinger, og ser på kull-fôr som et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

– De foreløpige resultatene viser at dette gir god effekt, og da er det veldig sannsynlig at vi får et hovedprosjekt her i Norge i kommende år, sier daglig leder Einar Stuve til NRK.

Han tror også prosjektet vil skape mange arbeidsplasser i framtida. Håpet er å bygge et anlegg for å lage og selge biokull i Innlandet.

Jordbruk står for 8,7 prosent av Norges totale utslipp. Tall fra FNs klimapanel per 2014 viser at jordbruket globalt står for 14 prosent av klimagassutslippene.