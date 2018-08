Haltbrekken tar oppgjør med saue-boikott

Flere medier har skrevet om Facebookgrupper som boikotter sauekjøtt på grunn av konflikten med rovdyr. Få nordmenn er like kjent for sitt engasjement for rovdyr som Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og tidligere leder i Naturvernforbundet. Han mener de som går inn for boikott er på ville veier, og la 19. august ut følgende melding på Facebook.

Haltbrekken deler en lenke til en leder i VG, som kaller boikotten for bondehat. Det finnes flere ulike grupper på Facebook som tar til orde for dette. De største Bondebladet har greid å finne er følgende:

Boikott Norske bønder politikere og jegere som vil utrydde våre rovdyr!

Boikott norsk sau

Boikott konfliktkjøtt

Disse har noen hundre medlemmer hver, den største er Boikott konfliktkjøtt som har 892 medlemmer.

NRK har skrevet om temaet, og har intervjuet Geir Lorentsen som er styremedlem i Miljøpartiet De Grønne i Enebakk.

– Jeg boikotter sauekjøtt, og kjenner flere som gjør det samme, sier han til NRK.

Han avviser i samme sak at det er partiet som står bak boikotten.

Øyvind Solum er leder for både MDG i Akershus og Rovviltnemnda i Akershus, Oslo og Østfold, og sier til NRK at han forstår boikotten.

– Jeg tror bøndene taper mer på dårlig publisitet, enn på at ulven tar sau. Om sauekjøtt fremsto som det foretrukne bærekraftige kjøttet kunne nok salget gå sterkt opp, men det blir vanskelig når de bruker sau som middel i kampen mot rovdyr, samtidig som jakt og skoginteresser kanskje egentlig er mer reelle enn beiteinteressene, sier Solum til NRK.