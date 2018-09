Glommen og Mjøsen starter fusjonsforhandlinger

– Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav. Vi skal ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at våre samvirkeprinsipper blir ivaretatt. Her skal vi finne frem til en god løsning for alle involverte, sier de to styrelederne Ole Theodor Holth og Terje Uggen i en pressemelding.

Glommen Skog ble etablert i 1903. Glommen er eid av 3 650 skogeiere fra Røros til Kornsjø med hovedkontor i Elverum.

Mjøsen Skog ble etablert i 1909 og er eid av 3 700 skogeiere. Hovedkontoret ligger på Lillehammer.

Større fleksibilitet

De nevner opp flere arbeidsoppgaver som venter:

– Vi må styrke skogeieren som aktiv forvalter for å sikre eiendomsretten, samtidig som andelslaget tjenestetilbud må utvikles.

Annonse

– Klimaendringene med mye snø, mye nedbør eller lange tørkeperioder skaper driftsproblemer. Et større areal gir større fleksibilitet i skogsdrifter, og større forutsigbarhet for entreprenørene,

– Hver for oss har vi små ressurser til å bidra til utvikling av næringen, både i forskning og i videreforedlingsleddet. Sammen vil vi gjøre næringens bidrag til samfunnets verdiskaping større, heter det i pressemeldingen.

Tøffere konkurranse

Konkurransen om tømmeret er blitt hardere, mener de to styrelederne.

– Vi utfordres fra andre landsomfattende aktører. Vi vil søke å styrke vår effektivitet og leveringspresisjon.

Styrene i de to selskapene har oppnevnt et forhandlingsutvalg som frem til november skal utarbeide et forslag til hvordan et samlet skogeierandelsalg kan bli.

Dette skal ut på full organisasjonsbehandling før beslutning i årsmøtene våren 2019.