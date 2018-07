Forventer flere tørkekonkurser

Kolding Herreds Landbrugsforening forutser at årets historiske tørke vil tvinge bønder til å "dreie nøkkelen om".

Den historiske tørken vil ikke bare sette sine spor på årets avlinger. Innen få måneder vil det ifølge Aksel Ravn, planteavlskonsulent ved Kolding Herreds Landbrugsforening, også bety at visse bønder i kommunen blir tvunget til å stenge dørene. Det skriver JydskeVestkysten.

– Det kommer avgjort til å bety at noen vil måtte dreie nøkkelen om. Det vil skje innenfor de neste tre-fire månedene. Bankene har øye på hva som skjer der ute, og hvis noen ender opp med halvt utbytte i produksjonen, vil det bidra til å skubbe dem ut over kanten, sier Aksel Ravn.

Han viser til at lave priser på eksempelvis svin, kombinert med dårlig planteavl, vil kunne få bønder til å slutte.

– De som har produksjonsdyr, vil bli rammet hardt, for de skal kjøpe inn mye fôr. Problemet er også at det ikke finnes ekstra korn og mais som de kan kjøpe, påpeker planteavlskonsulenten.

Vurderingen fra Kolding Herreds Landbrugsforening er at det i hvert fall kan koste noen bønder tre til fem millioner kroner, avhengig av brukets størrelse.

– Rentabiliteten i produksjonen blir riktig dårlig i år. Det betyr i bunn og grunn at stort sett alle bønder vil "betale" for å gå på arbeid det neste året. Dét er vanskelig å forholde seg til i lengden, sier Aksel Ravn til JydskeVestkysten.

I fjor ble det til sammenligning registrert langt færre konkurser i dansk landbruk enn tidligere. Nedgang var på hele 35 prosent, skrev Landbrugsavisen i vinter. Imidlertid ble det en økning for desember måned.

– Samlet sett var det siste år 130 konkurser i 2017, mot 200 i 2016. Det er et uttrykk for at prisene og inntjeningen i melke- og svineproduksjonen har vært ganske fornuftig i 2017, uttalte ervervsøkonomisk sjef Klaus Kaiser i Seges til Landbrugsavisen.