Forbrukerne må tåle høyere pris

For grøntprodusenter med løk, gulrot og/eller potet gir tørken mindre avling, og den det de får opp av jorda er gjerne såkalt rare grønnsaker. Berit Ullestad er grøntprodusent, og dyrker blant annet løk. I år får hun reduserte avlinger, og mer småløk enn vanlig.

– I år blir det for lite løk i Europa og, da må forbrukeren spise den lille løken og. De bør også være forberedt å Det har kostet mye mer å produsere den. Mye dyrere å produsere, sier hun.

I kveld skal hun på et møte for grøntprodusenter i Spydberg i Østfold. Møte skjer i regi av Bondelagets fylkeslag i Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus.

Høyere pris, dårligere inntekt

Løk er et produkt med målpris, som blir avtalt i jordbruksoppgjøret. Målpris er ikke noen pris bonden er garantert, men det er ment som et tak på hvor høy prisen kan bli.

– Vi ligger omtrent på det nivået nå. Det er en øvre grense, og hvis vi ligger over den over tid kan det bli åpnet for import. Det kan være det går an å importere fra Spania, men i år må forbrukeren skjønne at de må betale litt mer for den norske løken selv om den er mindre enn de er vant til, sier hun.

Selv om løken blir dyrere enn vi er vant med i butikken blir det neppe noe godt år for løkprodusenter økonomisk.

– Avlingen blir mindre, og vi har brukt mer penger på å få den frem. Vi har vannet en til to ganger i uka siden slutten av mai, sier hun.

– Vi har ikke råd til å miste grøntprodusenter. Det er den produksjonen som er fremtida, sier hun.

Annonse

Får støtte fra Bama

Også i Bama ber de forbrukerne forberede seg på grønnsaker som ser annerledes ut.

– Grønnsakenes utseende og størrelse varierer normalt fra år til år, så vi er vant til å tilpasse kravene til størrelse og utseende jevnlig sammen med verdikjeden, sier kommunikasjonsdirektør i Bama Pia Gulbrandsen.

– En del av årets grønnsaker er likevel helt utenom det vanlige, og krever dugnadsinnsats, også fra forbrukerne, for at de skal få bein å gå på, fortsetter hun.

Hun lover at Bama vil bidra til å selge så mye av frukt og grønnsaker som mulig.

– Vi oppfordrer folk til å lempe på kravene til utseende, og sammen slå et slag for norske grønnsaker som i år altså vinner pris for personlighet, fremfor skjønnhet, men som er minst like gode som vi er vant til, sier hun.

Det vil ikke være nok norske lagringsgrønnsaker, og Gulbrandsen sier de kommer til å gå tom for norske lagringsgrønnsaker tidligere på våren enn vanlig.

– Det får vi ikke gjort så mye med. Men det vi kan gjøre noe med, er at vi sørger for at den norskproduserte maten faktisk blir solgt og spist, og bidrar til at bøndene kan fortsette produksjon av grønnsaker med både personlighet og skjønnhet i fremtiden. Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe produsentene, for vi er avhengig av å ha dem både neste år og i fremtiden, sier hun.