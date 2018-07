Dombu gjenvalgt som NBU-leder

– Jeg er veldig glad for å få tillit av Årsmøtet til å fortsette som leder i Norges Bygdeungdomslag (NBU), sier Tora Voll Dombu i en pressemelding.

Under NBUs årsmøte i Østfold denne uka, ble 26-åringen for tredje gang gjenvalgt som styreleder for ungdomsorganisasjonen. Det er ikke mange før henne som har ledet organisasjonen like lenge. Som medlem i NBU, har hun vært med i ti år.

Med seg i sentralstyret har hun ti styremedlemmer med ulike ansvarsområder, i tillegg til vararepresentanter.

– Styret som er satt sammen er en veldig bra og flink gjeng som jeg gleder meg til å jobbe tett med i året som kommer. Jeg er klar for et nytt år med utvikling og arbeid i en viktig, morsom og sterk organisasjon, sier Voll Dombu.

Hun vier all sin tid til styreledervervet, og tar det som en fulltidsjobb.

NBU har om lag 7 000 medlemmer spredt over store deler av landet. Voll Dombu vil gjerne ha med enda flere i organisasjonen, som også kaller seg Norges største vennegjeng.

– Vi utgjør en forskjell i de bygdene hvor vi har aktivitet, og det håper jeg vi skal fortsette med, sier 26-åringen, som blant annet har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU.