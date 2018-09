Coop lanserer egg fra utegående høner

– Utegående verpehøns er et skritt på vegen mot økologisk drift, som er Coops hovedstrategi. Hovedforskjellen er at utegående verpehøns ikke spiser økologisk fôr og har mindre strenge arealkrav. Dette er uansett et viktig tiltak for økt dyrevelferd, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.

Tar kundene på alvor

Miljøsjefen mener dette er å ta både kundene og dyrevelferden på alvor.

«UT»-eggene er kommet i stand gjennom tett samarbeid med engasjerte produsenter, og vil være tilgjengelig i alle Coops butikker fra uke 41.

– Coop er opptatt av god dyrevelferd og jobber systematisk for forbedringer, basert på fakta og anbefalinger fra fagmiljøer. Norsk landbruk generelt og fjørfeproduksjon spesielt, holder en meget høy standard når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse, sammenlignet med de aller fleste andre land. Dette er avgjørende å ta vare på, sier Lutnæs.

Lover mer økoegg

Når det gjelder egg, prioriterer Coop økologisk produksjon der hønene ifølge fagmiljøer i størst grad får utløp for naturlig adferd og får mulighet til å være utendørs.

– Vi ser at våre kunder i stadig økende grad velger økologiske egg fra vår økologiske serie Änglamark, og egg er en av kategoriene hvor vi har høyest andel økologi. Salget av egg fra burhøns er stabilt, mens salget av egg fra innendørs frittgående høner faktisk faller i volum. Vi vil fortsette innsatsen for økologisk eggproduksjon i tiden som kommer, sier Lutnæs.