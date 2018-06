CO2-trøbbel vil ramme Nortura-drift

Årsaken til den vanskelige leveringssituasjonen er blant annet at produksjonen ved Yaras ammoniakkfabrikk på Henøya i Porsgrunn måtte stanses. Dermed stanser også produksjonen ved Praxairs fabrikk for flytende CO2 på Herøya.

Kan gi produksjonsstans i Nortura

Situasjonen berører også Nortura, all den tid kjøttkonsernet benytter CO2 til flere deler av sin produksjon – både til bedøving og til pakking av produkter.

– Vi er avhengig av CO2 både til bedøving i forbindelse med slakting, kjøling og i pakking av produkter. Der det er mulig, vil vi redusere forbruk til et absolutt minimum. Det sees også på muligheten for å omfordele tilgjengelig CO2, slik at fabrikkene som har størst behov vil kunne prioriteres. Går vi helt tom for CO2, vil produksjonen måtte stanse opp, skriver Nortura i en pressemelding torsdag.

Dersom Nortura skulle gå tom for CO2 ved en fabrikk, vil Nortura så tidlig som mulig gå i dialog med produsenter som skal levere dyr til fabrikkene og informere om at transporten fra gård må utsettes. Parallelt jobber Nortura nå på spreng for å sikre at produktene kommer ut til forbruker, skriver samvirket.