Brenner sjeldnere i husdyrbygg

For få år omkom rundt 1000 gris i året, i snitt, på grunn av brann. Hittil i år har ikke en eneste gris gått tapt i brann.

For noe har skjedd i landbruket:

I 15-årsperioden 2000 til 2014 var det i gjennomsnitt 33 branner i året der husdyr omkom.

Siden den gang har tallet på slike branner stupt:

De neste to årene ble antall branner halvert.

Året etter var antallet halvert nok en gang.

I år ser nedgangen ut til å fortsette. Den tragiske brannen i Steigen i forrige uke, der rundt 80 storfe omkom, var den femte brannen der husdyr gikk tapt i år.

Fotograferer varmen

Hva var det som skjedde i 2014?

Det var det året varmesøkende kamera ble tatt i bruk i el-kontrollen, peker Landbrukets brannvernkomité på.

– Vi syns det er veldig gledelig at vi har greid å snu en branntrend i landbruket. For dette er en bevisst satsing. El-termografering er hovedårsaken til at vi har greid å snu trenden, sier Frode Narud.

Han er fagsjef for risikostyring i landbruket i Gjensidige, og nestleder i Landbrukets brannvernkomité.

– Det ser ut til at vi har et trendskifte, og skal jeg framheve én grunn, er det kampen mot brannfarlige elektriske feil, sier Pål-Arne Oulie, leder i komiteen og rådgiver i Bondelaget.

For hvert år som har gått siden 2014, har flere og flere husdyrbygg blitt undersøkt med varmesøkende kamera.

– Det er veldig positivt at så mange har gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera. Vi nærmer oss nå ti tusen som har hatt denne kontrollformen og lukket avvikene, forteller Oulie.

Økning for bolighus

Men selv om det har vært få branner med tap av dyr i år, betalte forsikringsselskapene likevel ut 115,6 millioner kroner i første halvår i år for branner i driftsbygninger med skader på over 100 000 kroner.

Og for bolighusene i landbruket er tallene stygge. Mens forsikringsselskapene utbetalte 216 millioner kroner i fjor, var summen allerede oppe i 190 millioner i første halvår i år.

Selv om det tradisjonelt er forholdsvis mange branner i januar og februar, ligger det dermed an til en markant økning i branner i våningshus i år.

– Der har vi ikke hatt fokus. Vi har hatt fokus på driftsbygninger med husdyr, ikke bolighus. Det må endres, sier Oulie.

Handler om liv

Narud samtykker.

– Vi er enige om at vi skal forsterke fokuset på disse byggene. Alle tiltakene er ikke fastsatt, men et hovedtiltak som vil være viktig, er at vi skal gjennomføre samme kontroll i våningshusene som i driftsbygningene, forteller han.

– Der det allerede er krav om el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygningen, vil det også være krav om slik kontroll i våningshuset. Dette er det bred enighet om blant forsikringsselskapene, og det er forankret i Landbrukets brannvernkomité. Alle er enige om at dette er det viktigste tiltaket for å redusere branner, sier han.

– Vi ønsker at dette skal bli positivt oppfattet. Det er snakk om liv. Da er det på tide at vi får et skjerpet fokus, sier Narud.

Bøndene vil ikke få ytterligere støtte fordi ordningen utvides til å gjelde bolighuset.

Personer med brannforsikring i Eika Forsikring får 5 000 kroner når avvikene er lukket, det samme gjør Bondelagsmedlemmer som har forsikring hos Gjensidige. I tillegg gir forsikringsselskapene rabatt på forsikringen.

– Selve kontrollen vil være selvfinansierende, i alle fall i to-tre-års perspektiv, sier Frode Narud i Gjensidige.